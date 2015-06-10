الداخلية: إحباط مخطط معبد الكرنك يؤكد انتقالنا من مرحلة رد الفعل للفعل

عزا اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية فى إحباط مخطط الهجوم الإرهابى بالأقصر صباح اليوم الأربعاء، إلى حالة الاستنفار واليقظة التامة بين صفوف كافة القطاعات الشرطية.

وقال اللواء عبدالغفار – فى أول تصريح له عقب الحادث الإرهابى: " نجاحنا فى إحباط هذا المخطط الخسيس، يؤكد أننا انتقلنا من مرحلة رد الفعل تجاه العمليات الإرهابية إلي مرحلة الفعل، وهى مرحلة إجهاض هذه العمليات قبل وقوعها، ونحن مستمرون وعازمون على مضاعفة الجهد والتضحية بالغالى والنفيس من أجل اقتلاع جذور الارهاب والقضاء عليه نهائيا؛ لنضمن لوطننا أمنا واستقرارا دائما".

وروى وزير الداخلية تفاصيل إحباط المخطط الارهابى الدنىء، قائلا: إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين معبد الكرنك فوجئت بثلاثة أشخاص مسلحين يترجلون من سيارة أجرة "تاكسى" قبل النطاق الأمنى للمعبد، محاولين اجتيازه، فقامت الخدمات الأمنية على الفور بالتعامل معهم والتصدى لهم واحباط محاولتهم الخسيسة، مما أدى الى مصرع اثنين من العناصر الإرهابية، أحدهما نتيجة انفجار عبوة متفجرة كانت بحوزته، وإصابة الثالث بطلق نارى بالرأس، مشيرا الى أنه تم نقله الى المستشفى ووضعه تحت حراسة مشددة.

وأعلن وزير الداخلية أنه ضبط بحوزة الإرهابيين الثلاثة على 5 عبوات متفجرة، وبندقيتين آليتين، وكمية من الذخيرة، مؤكدا أنه وجه على الفور بتشكيل فريق بحث موسع لتحديد شخصية العناصر الارهابية وكشف أبعاد مخططهم الإرهابى.

وأكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أنه سيقوم بتكريم الخدمات الأمنية التى نجحت فى احباط هذا المخطط الارهابى، تقديرا ليقظتهم وكفاءتهم فى العمل.

وحول خطة تأمين مؤتمر التكتلات الاقتصادية المنعقد بشرم الشيخ، قال اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أنه تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مدينة شرم الشيخ خلال فترة عقد المؤتمر، مشيرا الى أنه تم بالتزامن مع وضع الخطة، استنفار كافة القطاعات الشرطية بجميع محافظات الجمهورية للتصدى لأى محاولة للاخلال بالأمن العام أو ترويع المواطنين.

وشدد وزير الداخلية على التزام رجال الشرطة بالتصدى لأى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفله القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين، مؤكدا مواصلة الجهود لإجهاض أى مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وكذلك تفعيل الخطط الأمنية بشكل دورى لمواصلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتها العدائية.

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