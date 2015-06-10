السيسى: مصر تستضيف منتدى الاستثمار والتجارة فى أفريقيا أكتوبر المقبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام أعمال قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث، الشكر للقادة المشاركين فى القمة التى تتوجت باتفاقية المنطقة الحرة، مضيفاً: "أن ما حققناه اليوم سيظل فى مخليلتنا كيوم تاريخى لاستكمال طموحاتنا وآمالانا لتحقيق التكامل والاندماج لدول إفريقيا"، معلناً استضافة مصر لمنتدى الاستثمار والتجارة فى إفريقيا 29 أكتوبر المقبل.

وأضاف: "أثبتنا توافر إرادتنا السياسية لتحرير التجارة والنهوض بالبنية التحتية وجذب الاستثمارات للمنطقة ولزاما علينا أن نقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل الاتفاقية وتبنى تشريعات تؤدى إلى التطبيق التام لها وما ورد فيها من أهداف".

وتابع: "لدينا فرصة حقيقية ويجب العمل المشترك والتضامن وحرصنا على الخروج بخارطة مستقبل واضحة للعمل المشترك خلال المرحلة القادمة من خلال منطقة التجارة الحرة التى من المأمول أن يتم قبل القمة الرابعة للتكتلات الإفريقية".