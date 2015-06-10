وزيرة التضامن ورئيس البنك الدولى يزوران المشروعات التنموية بالأقصر

قام جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى يرافقه غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ومحمد بدر محافظ الأقصر بزيارة لمحافظة الأقصر صباح اليوم تفقدوا خلالها عدد من المشروعات التنموية ذات الطابع الاجتماعى والممولة من البنك الدولى.

شهدت والى ومرافقوها صرف أول دفعة تجريبية لبرنامج الدعم النقدى المشروط كرامة وتكافل بمحافظة الأقصر بمكتب بريد الفتاتيح للأسر المستحقة وعددها 1140 أسرة ضمن برنامج تكافل و100 أسرة ضمن برنامج كرامة، وتم اختيار وحدة الشغب بمركز إسنا كوحدة تجريبية لبدء الصرف بمحافظة الأقصر.

يعد برنامج كرامة وتكافل أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى لمد شبكة الحماية الاجتماعية لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأشد فقرا والممولة من البنك الدولى وينفذ على إطار ثلاث محافظات وتستهدف الموجة الأولى منه ست محافظات هى سوهاج أسيوط الأقصر كمرحلة أولى والجيزة وأسيوط والأقصر كمرحلة ثانية.

وأعلنت والى أنه تم الانتهاء من تسجيل 21 ألف أسرة بالأقصر بمركز إسنا والمستحق منهم حتى الآن 11 ألفا بإجمالى 18 مليون جنيه والذى من المنتظر أن تبدأ صرف المساعدات المالية المشروطة قريبا بمتوسط 450 إلى 550 جنيها للأسر ببرنامج تكافل و350 جنيها لكل فرد ببرنامج كرامة.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت ببدء صرف كرامة وتكافل خلال، الأسبوع الماضى بأثر تراكمى للربعين الأول والثانى من العام الجارى، بما يعادل ستة أشهر للمستفيدين والتى تبدأ منذ بدء التسجيل الأسر بالبرنامج فى الأول من هذا العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاشات 134 مليون جنيه لـ53 ألف أسرة مستحقة على مستوى 8 مراكز بمحافظتى سوهاج وأسيوط.

وتفقدت الوزيرة ورئيس البنك الدولى برنامج المشروعات الصغيرة كثيف العمالة والتى بدأتها غادة والى أثناء توليها منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل من البنك الدولى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتشغيل الشباب بالمناطق الريفية والفتيات والحضارية بغرض رفع وتحسين الحالة البيئية والتنسيق الحضارى بتلك المناطق ومنها ترميم مدرسة الفتاتيح بالطود ومركز شباب النوبة.