البيان الختامى للتكتلات الإفريقية يؤكد على تعزيز السوق المشتركة

أعلن السكرتير العام لمجموعة شرق إفريقيا، فى البيان الختامى لقمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) عن تدشين المنطقة التجارية الثلاثية الحرة باتفاق المجموعات الثلاث.

وأوضح البيان أن منطقة التجارة الحرة تمثل السوق المشتركة التى تضم 26 دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 632 مليون نسمة يمثلون نحو 57% من إجمالى عدد سكان قارة إفريقية بإجمالى ناتج محلى بواقع 2ر1 تريليون دولار تسهم بنحو 58% من إجمالى الناتج المحلى للقارة الأفريقية.

وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة سوف تعمل على تعزيز السوق المشتركة، كما سيعمل على رفع مستوى الاستثمار ورفع مستوى التدفقية إلى جانب تشجيع التنمية فى البنية التحتية، كما سيحتل المركز الرائد للتكامل فى القارة الأفريقية.

ويؤكد البيان أن هذه المنطقة الثلاثية تستند إلى المنهج التنموى المستند إلى 3 ركائز فى التكامل السوقي، بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية إضافة إلى جانب رفع مستوى الترابط فيما بين الدول المعنية مع رفع مستوى التواصل وحركة الممتلكات ورجال الأعمال وتقليل كلفة الأعمال التجارية.

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