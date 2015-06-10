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وزير الصحة يخصص أسطول إسعاف لنقل مرضى معهد القلب للمستشفيات لبدء تطويره

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وزير الصحة يخصص أسطول إسعاف لنقل مرضى معهد القلب للمستشفيات لبدء تطويره وزير الصحة يخصص أسطول إسعاف لنقل مرضى معهد القلب للمستشفيات لبدء تطويره
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، وجه بتكوين أسطول من عشر سيارات إسعاف تتمركز حول محيط معهد القلب بإمبابة.

وأوضح عبد الغفار أن أسطول الإسعاف سينقل من يحتاج من المرضى الذين يتوجهون خطئًا إلى العيادات الخارجية أو أقسام الاستقبال بالمعهد، بعد أن تم نقلها مؤقتًا، ليتم توزيعهم على مستشفيات ناصر العام والقاهرة الجديدة والشيخ زايد آل نهيان ودار السلام بعد تسلم الهيئة الهندسية مبانى العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ بالمعبد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطويره.

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