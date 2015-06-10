هبوط اضطرارى لطائرة مصرية بمطار القاهرة بسبب عطل فى "الرادار"

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، هبوطًا اضطراريًا لطائرة مصرية على متنها 115 راكبًا عقب إقلاعها فى طريقها إلى ألمانيا بسبب عطل مفاجئ فى جهاز "الرادار" وتم استبدالها بطائرة أخرى.

وأوضح مصدر بمطار القاهرة، أنه عقب إقلاع طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 787 المتجهة إلى ميونخ فوجئ قائد الطائرة بعطل مفاجئ فى جهاز الرادار ليعود بعد إقلاعه بـ25 دقيقة ويطلب إذنًا بالهبوط الاضطرارى وتم السماح له.

وأضاف المصدر أن الرحلة كان على متنها 115 راكبًا وتم استبدال الطائرة بأخرى لتفادى إلغاء الرحلة وتعطيل الركاب المتجهين من القاهرة إلى ميونخ فى حين جار إصلاح الطائرة التى شهدت العطل بجهاز الرادار.

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