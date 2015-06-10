لحواء.. الملح والقرفة والمايونيز أطعمة تجنبيها أثناء الحمل

فترة الحمل تعد من أكثر الفترات الحرجة فى حياة المرأة، ولتلك الفترة متطلباتها الخاصة، وأهمها بالطبع نوعية الطعام التى تتناولها المرأة طوال شهور الحمل.

الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة يؤكد أن هناك قائمة من الأطعمة الممنوعة ويجب على المرأة تجنب تناولها فى فترة الحمل، حفاظا على صحة جنينها وصحتها هى أيضا وأهمها.

>- الإسراف فى إضافة الملح إلى الطعام، يساعد على زيادة فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما قد يعرض المرأة لحالات من احتباس الماء والتورم، ويفضل الابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على كميات مرتفعة منه.

- اللحوم المحفوظة والمدخنة كالانشون والهوت دوج، وأى أنواع أخرى من اللحوم غير مكتملة النضج، حيث تحتوى على بكتيريا تسمى السالمونيلا، وتعد من أخطر أنواع البكتيريا التى تؤدى إلى الإجهاض، الأمر كذلك ينطبق على الأطعمة التى تحتوى على البيض النيئ كالمايونيز.

- بعض أنواع الأسماك كالتونة والسالمون، ينصح بعد الإسراف فى تناولها، لاحتوائها على أنواع مشابهة من البكتيريا التى تهدد استمرار الحمل وسلامة الجنين.

- احذرى تناول بعض المشروبات التى تحفز تقلصات الرحم، وخاصة فى الشهور الأولى للحمل، وأهمها بالطبع القرفة والحلبة والزنجبيل.