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بالصور..ملف بأسماء داعمى حملة "مرسى" ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

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واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى فض أحراز متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين.

فتحت المحكمة مظروفا حمل رقم 760 الخاص بالمتهمة "كريمة أمين الصيرفى"، فتبين بداخله فلاشة، وملف يحوى أسماء المشاركين فى الحملة الرئاسية للمتهم الأول "محمد مرسى" وإعداد الجولات الانتخابية ومسئولى الحملات بالمحافظات والمؤتمرات المنوط بكل من أفراد الحملة أن يعقدها.

كما ضم المجلد بيانا بأسماء الداعمين لحملة مرسى للرئاسة من أبرزهم الفنان "وجدى العربى" ومدرب كرة القدم واللاعب الشهير "ربيع ياسين"، وعرضت المحكمة بيانا منسوبا لما يسمى "دعوة أهل السنة والجماعة" بخصوص مرشحها لرئاسة الجمهورية.

وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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