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الإعدام شنقا لمتهم قتل شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

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الإعدام شنقا لمتهم قتل شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج الإعدام شنقا لمتهم قتل شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "كريم.م.ش" شنقا، لاتهامه بقتل المجنى عليه "صلاح.ك.ه" بأن أطلق عليه الأعيرة النارية من سلاح آلى بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفى وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وبشير عبد الرءوف بشير بأمانة سر سيد على بكر ورمضان حسن.

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2014 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بمقتل المجنى عليه، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى موقع الحادث وتبين العثور على جثة المتهم غارقة فى دمائها.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب مشاجرة بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليه وعندما شاهد المتهم أطلق عليه النار من سلاح آلى فسقط على الأرض غارقا فى دمائه ولقى مصرعه. وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365