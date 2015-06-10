جنح مدينة نصر تبرئ أوكرانية من تهمة "دعارة"

قضت محكمة جنح مدينة نصر أول، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد البغدادى، ببراءة فتاة تحمل الجنسية الأوكرانية من تهمة ممارسة الدعارة مقابل أجر مادى.

كانت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، قد أمرت بإحالة فتاة تحمل الجنسية الأوكرانية إلى محكمة الجنح، لاتهامها بممارسة الدعارة مقابل أجر مادى.

ووردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة بإعلان فتاة من أوكرانيا لنفسها على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ورغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 2000 جنيه مصرى فى الساعة، وتواصل معها ضابط من إدارة مكافحة جرائم الآداب، عبر صفحتها على الفيس بوك، وتم الاتفاق على الميعاد والمكان لممارسة الرذيلة، وتم إعداد كمين لها حيث تمكنوا من مداهمة الشقة وضبطها فى حالة تلبس.