الحبس 3 و6 سنوات لسوريتين كونتا شبكة دعارة وإحالة طفلة شاذة لـ"الأحداث"

قضت محكمة جنح مدينة نصر أول، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد البغدادى بحبس قوادة سورية 6 سنوات وحبس فتاتين سورية ومصرية 3 سنوات لكل منهما وبراءة سودانية وإحالة طفلة تمارس الشذوذ إلى محكمة الطفل على خلفية اتهامهن بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المخلة بالآداب والدعارة.

كانت معلومات وردت إلى العقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث آداب القاهرة، تتهم مسجلة آداب بإدارة شقة بدائرة قسم أول مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة مقابل 400 جنيه فى الساعة الواحدة.

بإخطار اللواء خالد يحيى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء عصام حافظ، مدير مباحث الآداب، بسرعة ضبط المتهمين فى حالة تلبس وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة ضمت العميد وائل جبريل، وكيل الإدارة والعقيد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات والمقدم طاهر إخلاص الشقة وضبطت فتاتين سوريتين، وثالثة من جنوب السودان، وطفلة مصرية ، و2 من راغبى المتعة وبحوزتهم 1300 دولار، و5 آلاف جنيه مصرى، وهواتف محمولة.

بمواجهة المتهمات اعترفن بممارسة الدعارة دون تمييز مع الرجافتحرر لهن المحضر اللازم، وتولت معهن النيابة التحقيق.