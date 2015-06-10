المؤبد لـ«مصرى» وبراءة «مغربية وجزائرية» بقضية إتجار كوكايين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لمصرى، وتغريمه 500 ألف جنيه وبراءة جزائرية ومغربية على خلفية اتهامهم بالاتجار فى الكوكايين.

صدر القرار برئاسة المستشار لطفى سالمان سالم، وعضوية المستشارين محمد شريف طاهر، ومحمد حلمى قنديل، وأمانة سر عامر على ويحيى عبد الرشيد ومحمد شعراوى.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 19204 جنايات المعادى لسنة 2013، وجود تشكيل عصابى تخصص فى جلب الكوكايين إلى داخل البلاد، يتزعمه “أحمد.ج.م” 40 سنة صاحب مطعم بمدينة مارسيليا بفرنسا ومقيم بالقاهرة فى المعادى، بالاشتراك مع كل من “أسماء.ب.ب” 31 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة مرسيليا بفرنسا «مغربية الجنسية»، و”سارة.ب.ح” 22سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة مرسيليا «فرنسية الجنسية».

يشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استهدفت المتهمين وضبطت بحوزتهم كمية من الكوكايين وزنت «750 جراما»، ومكبس يدوى لإعادة تشكيل المخدر فى أحجام وأشكال أخرى، وخلاط كهربائى لتفتيت حصوات المخدر، وكمية من الإسيتون لإضافتها للمخدر، وميزان ديجتال معدنى، ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.