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«الجزار»: طوارئ بالمناطق الخدمية ونفق أحمد حمدي خلال رمضان

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«الجزار»: طوارئ بالمناطق الخدمية ونفق أحمد حمدي خلال رمضان «الجزار»: طوارئ بالمناطق الخدمية ونفق أحمد حمدي خلال رمضان

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن المديرية ستعلن حالة الطوارئ بكافة المنشآة الشُرطية، وبمحيط المناطق والمديريات الخدمية، ونفق الشهيد أحمد حمدي، والمدخل الجنوبي للقناة، وذلك خلال شهر رمضان المُبارك، كإجراء أحترازي لتأمين هذه المناطق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحاتٍ خاصة، أنه قد تم وضع خطة مرورية مُحكمة، فضلاً عن انتشار القوات بمحيط أحياء المحافظة الخمسة، والشوارع الرئيسية والميادين العامة، ومنطقة الكورنيش، وذلك لتسهيل الحركة المرورية، ومنع أي خروجٍ عن النص، أو أية أعمال مُخالفة للقانون، وتسهيل أي معوقات على المواطنين.

وتابع مدير الأمن، أن الحملات الأمنية مُستمرة طوال شهر رمضان بشكلٍ طبيعي، لضبط الهاربين من أحكام قضائية ومنع أية تجمعات مُخالفة للقانون.

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