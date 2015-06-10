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الرئيس السيسى يختتم قمة التكتلات الاقتصادية ويؤكد: ما حققناه تاريخى

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الرئيس السيسى يختتم قمة التكتلات الاقتصادية ويؤكد: ما حققناه تاريخى الرئيس السيسى يختتم قمة التكتلات الاقتصادية ويؤكد: ما حققناه تاريخى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام قمة التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ، أن ما حققته الدول الأفريقية اليوم من نتائج سيظل فى مخيلتهم كيوم تاريخى وعلامة فارقة من أجل استكمال أملاهم وطموحاتهم نحو تحقيق التكامل والاندماج الإقليمى على مستوى القارة.

وقال الرئيس السيسى: أثبتنا للعالم وشعوبنا توافق إرادتنا السياسية لتبنى السياسية اللازمة لتحرير التجارة بين دولنا الأفريقية والنهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمار.

وأضاف الرئيس السيسى فى كملته الختامية لأعمال قمة التكتلات الاقتصادية المنعقدة بشرم الشيخ، لابد أن نقوم باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من أجل العمل على تفعيل الاتفاقيات وتبنى ما يلزم من تشريعات وسياسيات تؤدى فى النهاية الى التطبيق التام لما ورد فى الاتفاقيات من مواد وأهداف، مؤكدا أن لديهم فرصة حقيقة يجب العمل على استثمارها لخدمة شعوبهم.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنهم حرصوا خلال أعمال قمة التكتلات الاقتصادية أن يخرجوا بخارطة مستقبل واضحة بشأن العمل المشترك خلال المرحلة القادمة، متمثل فى إطلاق خطة تنفيذ منطقة التجارة الحرة، مبديا أمله أن يتم الانتهاء منها قبل انعقاد القمة الرابعة للتجمعات الاقتصادية.

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