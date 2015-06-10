استدعاء مصطفى كامل لسماع أقواله فى اتهامه سما المصرى بالسب والقذف

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس باستدعاء نقيب الموسيقيين السابق المطرب مصطفى كامل لسماع أقواله فى بلاغه الذى يتهم الراقصة سما المصرى بسبه وقذفه.

ذكر البلاغ الذى حمل الرقم 11594 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن "سما المصرى"، ظهرت فى البرنامج الذى يقدمه "أمير كرارة"، على قناة "تى إن تى" الفضائية، وقامت فيه بالحديث عن "مصطفى كامل" بصورة اعتبرها سبا وقذفا فى حقه.

وأرفق مقدم البلاغ "سى دى" عن الحلقة المذاعة، مطالبا فى نهاية بلاغه النائب العام بالتحقيق الفورى فى الواقعة واستدعاء المشكو فى حقهما لسماع أقوالهما.