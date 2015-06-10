مصدر بالكهرباء: تشغيل وحدة بمحطة عتاقة اليوم بقدرة 160 ميجا وات

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تشغيل الوحدة الثانية بقدرة 160 ميجا وات بمحطة كهرباء عتاقة، التى يتم إنشاؤها فى إطار الخطة العاجلة لإضافة 3632 ميجا وات بنهاية العام الجارى بتكلفة 2 مليار 600 مليون دولار.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة الثالثة بمحطة عتاقة سيتم ربطها بالشبكة القومية بقدرة 160 ميجا وات فى 13 يونيو، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من الخطة العاجلة ستدخل نهاية يونيو بقدرة 945 ميجاوات.

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 وحدات بقدرة 375 ميجاوات من محطة أسيوط و2 من محطة دمياط بقدرة 250 ميجاوات، وآخرين بمحطة عتاقة بقدرة 320 ميجاوات فى نهاية يونيو.

وتابع المصدر: "فى نهاية يوليو سيتم إضافة 570 ميجاوات للشبكة من خلال ربط وحدة بقدرة 160 ميجاوات من محطة عتاقة، وأخرى من المحمودية بنفس القدرة ووحدتين من محطة غرب دمياط بقدرة 250 ميجاوات".

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