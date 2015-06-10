التضامن: مبادرة بالاشتراك مع 25 جمعية لتوزيع مساعدات على الفقراء فى رمضان

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية، أنه تم الاتفاق مع 25 جمعية أهلية كبرى، على وضع خطة لتقديم مساعدات للفقراء والمحتاجين، تتمثل فى شنط غذائية ووجبات جاهزة خلال أيام شهر رمضان الكريم، وذلك لضمان وصولها لأكبر عدد فى مختلف المحافظات.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تشكيل وحدة تنسيقية بين الوزارة والجمعيات، يأتى فى إطار مبادرة شهر الخير التى أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال أيام شهر رمضان لتوزيع السلع والمساعدات والوجبات على الأسر الفقيرة فى جميع محافظات مصر، كما اتفقت الوزارة والجمعيات على وضع خطة لضمان تغطية كل محافظات مصر بالمساعدات والشنط الرمضانية.

ومن جانبه، قال محمود الأمير المتحدث باسم جمعية رسالة، إن اجتماع الجمعيات أمس مع وزيرة التضامن والذى حضرته ولاء محارم مدير عام المساعدات ممثلا عن الجمعية، جاء تلبية لدعوة وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث ناقش الاجتماع خطط عمل الجمعيات الأهلية لمعرفة آليات توزيع المساعدات على الفقراء فى شهر رمضان والتنسيق فيما بين الجمعيات لعدم تركيز المساعدات فى منطقة دون الأخرى، وطُلب من كل جمعية تقريرا وافيا بخططهم للمساعدات فى رمضان من حيث الكم والتوزيع الجغرافى ولضمان توسيع قاعدة التوزيع فى المناطق الفقيرة.

وأكد الأمير، أنه سيتم تنسيق ورش عمل بين الجمعيات لتوحيد بيانات الحالات المستحقة للمساعدات حتى لا يحدث ازدواجية وتكرار للمساعدة وتحرم بعض الأسر منها، مشيرا إلى مشاركة الجمعيات الخيرية ومنها جمعية رسالة ومصر الخير والأورمان، الأمر الذى سيساهم فى انتشار واسع فى مختلف المحافظات.

وأكد الأمير أن جمعية رسالة تجهز مفاجآت سارة للمواطنين خلال شهر رمضان، ومنها يوم الكساء الذى سيتم تنظيمه على مدار 20 يوما خلال شهر رمضان بكل المحافظات، علاوة على توزيع الوجبات والمساعدات التى سيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل.