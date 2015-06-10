أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة القاهرة تفصل باسم عودة وصلاح سلطان القياديين فى جماعة الإخوان

Google+ Print
جامعة القاهرة تفصل باسم عودة وصلاح سلطان القياديين فى جماعة الإخوان جامعة القاهرة تفصل باسم عودة وصلاح سلطان القياديين فى جماعة الإخوان
أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت فصل باسم عودة، وزير بحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسى، من وظيفته كمدرس بكلية الهندسة بالجامعة، وكذلك إنهاء خدمة القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الأستاذ بكلية دار العلوم، وذلك بعد صدور حكم جنائى بحقهما.

وأضاف جابر نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار الجامعة استند على المادة 66 من قانون الخدمة المدنية الجديدة فقرة 9 التى تنص على "أن تنتهى خدمة الموظف العام لعدة أسباب، حيث إن السبب رقم 9 من هذه الأسباب هو صدور حكم بعقوبة جناية بحق الموظف.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بمجرد علمها بصدور الحكم بحق المذكورين باسم عودة وصلاح سلطان، قررت إنهاء عملهما بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة أعملت القانون وأنهت خدمتهما، وأنها تلتزم بتطبيق القانون على الجميع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة