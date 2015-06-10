جامعة القاهرة تفصل باسم عودة وصلاح سلطان القياديين فى جماعة الإخوان

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت فصل باسم عودة، وزير التموين بحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسى، من وظيفته كمدرس بكلية الهندسة بالجامعة، وكذلك إنهاء خدمة القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الأستاذ بكلية دار العلوم، وذلك بعد صدور حكم جنائى بحقهما.

وأضاف جابر نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار الجامعة استند على المادة 66 من قانون الخدمة المدنية الجديدة فقرة 9 التى تنص على "أن تنتهى خدمة الموظف العام لعدة أسباب، حيث إن السبب رقم 9 من هذه الأسباب هو صدور حكم بعقوبة جناية بحق الموظف.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بمجرد علمها بصدور الحكم بحق المذكورين باسم عودة وصلاح سلطان، قررت إنهاء عملهما بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة أعملت القانون وأنهت خدمتهما، وأنها تلتزم بتطبيق القانون على الجميع.

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