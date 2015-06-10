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سفير بريطانيا بالقاهرة: نقف مع مصر ضد "أيدولوجية الإرهاب المسمومة"

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سفير بريطانيا بالقاهرة: نقف مع مصر ضد "أيدولوجية الإرهاب المسمومة" سفير بريطانيا بالقاهرة: نقف مع مصر ضد "أيدولوجية الإرهاب المسمومة"
قال جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، إن الهجوم على معبد الأقصر اليوم يظهر مرة أخرى شر العنف الإرهابى فى وضرورة محاربته.

وأضاف السفير فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "أن بريطانيا تقف مع مصر ضد العنف الإرهابى والأيدلوجية المسمومة التى تغذيها".

وأسفر الانفجار عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين نتيجة زرع جسم غريب تبعه طلق نارى كثيف فى محيط المعبد، حسبما أعلنت وزارة الصحة.
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