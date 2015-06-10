"اليوم السابع" يستقبل شهادات أهالى الأقصر حول تفجير الكرنك

يعلن موقع "اليوم السابع" استقباله لشهادات القراء من قاطنى محافظة الأقصر حول أحداث الهجوم الانتحارى بمعبد الكرنك صباح اليوم، والذى أسفر عن وفاة اثنين من منفذى الهجوم وإلقاء القبض على الثالث بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن وإصابته بعدة رصاصات، ونقله بسيارة إسعاف تحت سيطرة قوات الأمن إلى مستشفى الأقصر الدولى.

إذا كنت من سكان محافظة ‫‏الأقصر‬ أو قريبا من مسرح أحداث الهجوم الانتحارى، أرسل لنا شهادتك مدعمة بالصور والفيديوهات عن الحادث وتداعياته وسيتم نشرها باسمك على اليوم السابع.

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