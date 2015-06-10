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رئيس وزراء إثيوبيا لـ"اليوم السابع":علاقتنا بمصر جيدة والتعاون خيار استراتيجى

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على هامش توقيع الرؤساء الأفارقة على إعلان شرم الشيخ، واتفاقية التجارة الحرة، التقت اليوم السابع هيلاماريام ديسالين، رئيس وزراء أثيوبيا، عقب توقيعه على الاتفاقية، موجها رسالة مفادها أن العلاقات المصرية الإثيوبية جيدة فى الفترة الحالية، وأن التعاون بين القاهرة وأديس أبابا خيار استراتيجى.
>اليوم السابع -6 -2015
>وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى للزميل عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، أن العلاقات بين البلدين جيدة للغاية، وسوف تسفر عن نتائج مهمة فى التعاون والتفاهم المشترك بشأن القضايا العالقة بين القاهرة وأديس أبابا.
>اليوم السابع -6 -2015
>وأوضح هيلاماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبى أن التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات وخاصة فى مجال التنمية الاقتصادية هو خيار لا تراجع عنه وهو " خيار استراتيجى".
>اليوم السابع -6 -2015
>وحول توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة قال رئيس الوزراء الإثيوبى، إن الدول الأعضاء الـ26 تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التنمية المشتركة وأن المنطقة الحرة سوف تستفيد منها القارة الأفريقية لفتح مجالات جديدة للأعمال وخلف فرص العمل للشباب وتسهيل الاستثمار الأجنبى المباشر وإزالة العراقيل الجمركية امام السلع والمنتجات الأفريقية وزيادة التجارة البينية بين دول التكتلات الثلاث.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- طريق المجد الأفريقى يبدأ بمؤتمر التكتلات فى شرم الشيخ.. السيسى: اتفاقية التجارة خطوة لإنشاء الاتحاد الاقتصادى.. وديسالين: رسالة للعالم بسيرنا فى الاتجاه الصحيح.. وسكرتير عام الكوميسا: بداية النهضة
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