قارئ يرسل عبر "واتس آب اليوم السابع" صورا لموقع انفجار قنبلة بمعبد الكرنك

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء صورا من موقع الانفجار الذى حدث بمعبد الكرنك بالأقصر.

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