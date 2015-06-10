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قارئ يرسل عبر "واتس آب اليوم السابع" صورا لموقع انفجار قنبلة بمعبد الكرنك

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استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء صورا من موقع الانفجار الذى حدث بمعبد الكرنك بالأقصر.

اليوم السابع -6 -2015

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- الإرهاب يفشل فى تكرار سيناريو "مذبحة الأقصر".. خبراء: اللجوء لعملية انتحارية يكشف عجز الجماعات الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع الشرطة.. الحادث هدفه ضرب "هيبة الدولة".. والإخوان بدأت تستهدف السياحة

- بالفيديو.. تفاصيل التفجير الإرهابى بمحيط معبد الكرنك فى الأقصر.. 3 إرهابيين زرعوا متفجرات وأحدهم أطلق نارا من رشاش بشكل عشوائى.. شهود عيان: مصرع إرهابيين وإصابة مدنيين.. والأمن يصيب أحد الجناة ويضبطه

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مصر 365

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