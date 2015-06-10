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"واتس آب اليوم السابع" بالصور.. اندلاع حريق هائل بمنطقة المنيب

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استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء صورا توضح اندلاع حريق هائل بمنطقة المنيب، مشيرا أن سيارات المطافئ لم تأت حتى الآن بالرغم من اندلاع الحريق منذ ساعة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع نسيج بالعبور
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مصر 365