"واتس آب اليوم السابع" بالصور.. اندلاع حريق هائل بمنطقة المنيب

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء صورا توضح اندلاع حريق هائل بمنطقة المنيب، مشيرا أن سيارات المطافئ لم تأت حتى الآن بالرغم من اندلاع الحريق منذ ساعة.

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