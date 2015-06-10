العاصفة «أشوبا» تقترب .. وتأثيرها يبدأ الخميس

توقع موقع “طقس العرب” أن تتجه العاصفة “أشوبا” نحو الغرب بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، حيث يبدأ جدار العاصفة بملامسة السواحل الجنوبية الشرقية خلال ساعات فجر وصباح الخميس، وستكون مصحوبة بزخات من الأمطار الرعدية الغزيرة، ويطرأ نشاط على الرياح وإرتفاع الأمواج.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية، في بيانها الأربعاء، سقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح نشطة على المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وبحسب التوقعات، فإن تأثير “أشوبا” سوف يستمر حتى صباح السبت، حيث تتلاشى قرب سواحل جنوب شرق عمان.

وخلال فترة تأثيرها، سيستمر تساقط الأمطار ويكون البحر هائجاً، ويزداد نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي يتوقع أن تصل سرعتها إلى نحو 70 كيلومتراً في الساعة.

وقد ينجم عن العاصفة وتساقط الأمطار خلال يومي، الخميس والجمعة، سيول في بعض المناطق ومجارى الأودية والشعاب.