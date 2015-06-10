بالأرقام: تعرّفوا إلى أجور الفنانين في دراما رمضان 2015

رغم الديون الكثيرة للقنوات الفضائية إلا أن أجور نجوم دراما رمضان في ارتفاع مستمر، ما جعل الموسم الرمضاني هذا العام الأكثر إنفاقاً، رغم غياب عدد كبير من النجوم وتحديداً الكوميديانات.

تصدّر، كالعادة، الفنان عادل إمام القائمة بحصوله على 4.5 مليون دولار كأجر عن بطولته لمسلسل «أستاذ ورئيس قسم» الذي بلغت ميزانيته ما يقرب من 9 مليون دولار، أي أن «الزعيم» حصل على نصف الميزانية بمفرده. وقد جاء في المركز الثاني كريم عبد العزيز وحصل على 4 مليون دولار عن بطولته لمسلسل «وش تاني»، الذي يعود به بعد غياب عن الساحة الدرامية العام الماضي.يذكر أن ميزانية المسلسل بلغت 7 مليون دولار.

من جهة أخرى، تصدرت غادة عبد الرازق النجمات وحصلت على 2.5 مليون دولار عن مسلسلها الجديد «الكابوس» الذي وصلت ميزانيته إلى 5 مليون دولار. أما مي عز الدين فأجرها تحسّن عن العام الماضي وحصلت على 1.5 مليون دولار عن مسلسلها الجديد «حالة عشق»،و بلغت ميزانيته 3.5 مليون دولار.

الأزمة المادية كانت سبباً رئيسياً في خروج الفنان الشاب محمد رمضان من السباق، حيث وقّع رمضان عقدين مع شركتين في وقت واحد. اتفق مع الأولى على تقاضي مليون دولار والثانية 3 مليون دولار، مما اضطر نقابة الممثلين إلى إيقافه ليخرج من السباق إلى حين حل الأزمة. وقد ارتفع أجر رمضان هذا العام بعد نجاح مسلسله «ابن حلال» بشكل غير مسبوق، من نصف مليون دولار إلى 3 مليون دولار. بينما حصل الفنان الشاب آسر ياسين على مليون دولار عن بطولته لمسلسل «العهد». وهو نفس أجر بطلة العمل غادة عادل. لكن أجر آسر ارتفع ما يقرب من 250 ألف دولار عن آخر آعماله «البلطجي».

ارتفاع أجر دنيا سمير غانم إلى الضعف

بدوره، ساهمت نجاحات باسم سمرة المتتالية في الأعوام الماضية في زيادة أجره. ونال عن بطولته لمسلسل «بين السرايات» مليون جنيه ونصفاً بزيادة قدرها نصف مليون جنيه. وبلغت ميزانية المسلسل 3 مليون جنيه أي أنه حصل على نصف الميزانية. أحمد مكي لم يتنازل عن زيادة أجره الذي وصل ما يقرب من 2.5 مليون دولار عن بطولته للجزء الجديد من مسلسل «الكبير»، الذي بلغت ميزانيته 3 مليون دولار، أي أنه حصل على ما يزيد عن 80 %من الميزانية. دنيا سمير غانم التي تركت مكي هذا العام لتقوم ببطولة مسلسل «لهفة» مع والدها سمير غانم ارتفع أجرها إلى الضعف ، خاصة بعد تعاقدها مع قناة mbcعلى برنامج «إكس فاكتور» حيث حصلت على أجر مليون دولار عن مسلسلها الجديد «لهفة». وكانت تتقاضى نصف مليون دولار في آخر أعمالها مسلسل «الكبير».

أما هاني سلامة فتعاقد على مسلسله الجديد «قسمتي ونصيبي» الذي يعود به للدراما وتقاضى مليون دولار وبلغت ميزانية المسلسل 3 مليون دولار. وتشير الدلائل إلى إمكانية خروجه من السباق الرمضاني؛ نظراً لعدم الانتهاء سوى من 30 %من إجمالي المشاهد.

مليون دولار لمنة شلبي

أيضاً، تقاضت منة شلبي مليون دولار نظير بطولتها لمسلسل «حارة اليهود» الذي تعود به للدراما مع المنتج جمال العدل. ويبلغ إجمالي ميزانيته 3.5 مليون دولار. ووصلت إلى نفس الأجر رانيا يوسف عن بطولتها لمسلسلها الجديد بعد أن أصبحت الأكثر طلباً في الدراما خلال الأعوام الماضية. أما زينة فحصلت على 750 ألف دولار في مسلسلها الجديد أرض «النعام» الذي تعود به بعد فترة غياب. وكانت تتقاضى نفس الرقم دون زيادة. أما الفنان طارق لطفي فحصل على 400 ألف دولار في أول بطولة درامية له من خلال مسلسل «بعد البداية»، والذي بلغت ميزانيته 5 .2 مليون دولار. وحصلت نيللي كريم على 1.5 مليون دولار نظير بطولتها لمسلسل «تحت السيطرة» الذي بلغت ميزانيته 3.5 مليون دولار.

أما سمية الخشاب فتتقاضى عن بطولتها لمسلسل «يا أنا يا انتي» 700 ألف دولار. وتبلغ ميزانية المسلسل 4 مليون دولار. أما داليا البحيري فحصلت على 900 ألف دولار لبطولتها مسلسل «زوجة مفروسة قوي» وتبلغ ميزانية العمل 2.5 مليون دولار.

بينما حصل الثلاثي: أمير كرارة ويوسف الشريف وعمرو يوسف عن بطولة أعمالهم على مليون دولار. وكان هؤلاء النجوم قد استهلوا مسيرتهم الفنية سوياً، وأصبحوا أبطالاً لأعمال درامية في كل عام.

النجوم الكبار

تشهد دراما رمضان هذا العام مشاركة نجوم كبار، لكن في أدوار ثانية؛ حيث يشارك حسين فهمي في بطولة مسلسل «وش تاني» مع كريم عبد العزيز مقابل 300 ألف دولار، وأيضاً فاروق الفيشاوي يشارك طارق لطفي في مسلسل «بعد البداية «ويتقاضى 150 ألف دولار. وتعود الفنانة بوسي مع مي عز الدين في مسلسل «حالة عشق»، وتتقاضى نفس المبلغ (150 ألف دولار). وأيضاً، أحمد بدير يشارك النجم عادل إمام ويتقاضى 75 ألف دولار، وتقاضت فيفي عبده 200 ألف دولار لمشاركتها سمية الخشاب بطولة مسلسل «يا أنا يا انتي».

يعتبر إياد نصار الأغلى من بين النجوم العرب في دراما رمضان، حيث حصل على مليون دولار لبطولته مسلسل «حارة اليهود». وتأتي بعده كندة علوش وتقاضت 600 ألف دولار ودرة في المركز الثالث وتقاضت 500 ألف دولار لبطولتها مسلسل «بعد البداية». ثم، نيكول سابا التي حصلت لتواجدها في مسلسل «قسمتي ونصيبي» على 450 ألف دولار. بينما حصلت نسرين طافش على نفس المبلغ لبطولتها مسلسل «ألف ليلة وليلة». أما صفاء سلطان فحصلت على 250 ألف دولار لمشاركتها في مسلسل «أوراق التوت»