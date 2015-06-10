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كايلي جينر تصرّح بأنّ والدتها لا تنفق عليها

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الأربعاء 10-06-2015 14:29

برغم أنها لم تتمّ عامها الـ18 بعد، كشفت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء Kylie Jenner عن استقلاليتها المادية التامّة، مؤكّدة أنّ والدتها Kris Jenner لا تنفق عليها منذ كانت في سنّ الـ 14.
وأوضحت الشابة أنها بدأت في الاعتماد على ذاتها مادياً منذ 3 أعوام، بعد أن قطعت والدتها، وهي أيضاً مديرة أعمالها، المصروف عنها.
وأشارت Kylie إلى أنّها تدفع كلّ ما يعود إليها، بما في ذلك سيارتها وثمن وقودها، إضافة إلى طعامها وملابسها، بحسب مجلة InSyle.
وفي سياق متّصل، قالت Kylie إنها كانت مستقلة في قراراتها أيضاً وتملك مطلق الحرية في اختيار ملابسها، إلا أنها اعترفت أنها نادمة على الكثير من اختياراتها المتعلقة بالملابس في الماضي.
وأفادت تقارير بأنّ ثروة Kylie الحالية تصل إلى حوالى 5 ملايين دولار، بفضل مشاركتها لسنوات في برنامج Keeping up with The Kardashians، فضلاً عن عملها في مجال عروض الأزياء.
يُذكر أنه سبق لعارضة الأزياء Kylie Jenner أن صرّحت بأنها تعتبر أختها الكبرى وغير الشقيقة Khloe Kardashian بمثابة والدتها، بينما تتعامل مع والدتها الحقيقية بمنطق الأصدقاء.

 

 

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