حجز أمين الشرطة بطل فيديو الرشوة على ذمة التحريات بالبحيرة

قرر قبل قليل محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة حجز أمين الشرطة "إبراهيم م . ن" أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز كوم حمادة، لحين وروود تحريات إدارة البحث الجنائى وتوجيه تهمة الرشوة له.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث قد تمكنت من القبض على أمين شرطة، ظهر فى فيديو نشر عبر موقع "اليوم السابع" حال تقاضيه رشوة من أحد المواطنيين .

البداية كانت حينما نشر موقع "اليوم السابع" مقطع فيديو يظهر قبول شخص، زعم رواد الفيس بوك أنه "ضابط مباحث" لرشوة مقابل التساهل فى دفع غرامة سير عكس الاتجاه لأحد قائدى السيارات، والتى تقدر بثلاثة آلاف جنيهات على حد قوله، وأنه سيخفضها لألف وخمسمائة جنيها فقط.

ويظهر الفيديو، الذى صوره قائد السيارة بكاميرا من داخل سيارته، مفاوضات "فرد الشرطة"، حيث قال له قائد السيارة: "أؤمر ياباشا.. فقال له الشرطى: الأمر لله، ثم قام صاحب السيارة بإعطائه مبلغا ماليا مقابل تسليمه الرخصة".

ووجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة تعليماته للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة بنشر الفيديو على جميع وحدات المباحث بالمديرية، وقد أسفرت جهود رجال المباحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث إلى كشف هوية المتهم الذى يظهر فى الفيديو، وتبين أنه يدعى " إبراهيم م . ن " أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركزكوم حمادة والمعين خدمة بكمين التوفيقية دائرة المركز تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5425 إدارى المركز وباشر المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة التحقيقات مع المتهم .

ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة بنشر الفيديو على جميع وحدات المباحث بالمديرية، وقد أسفرت جهود رجال المباحث عن كشف هوية المتهم الذى يظهر فى الفيديو وتبين أنه يدعى "إبراهيم.م.ن" أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز كوم حمادة والمعين خدمة بكمين التوفيقية دائرة المركز، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5425 إدارى المركز وباشر المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة التحقيقات مع المتهم. ومن جانبه قال اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقا على الواقعة، أن هذه التجاوزات والتصرفات فردية وليست منهج عمل، مضيفًا أن لديهم توجيهات من السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتصدى لمثل هذه التصرفات التى تسىء إلى جهاز الشرطة، لافتا أنه وفى حالة ثبوت أى تجاوز من أى شرطى فإنهم على الفور يقومون بمحاسبته وفقا للقانون، ودائمًا توجيهات قيادتهم وتوجيهاتهم للضباط والأفراد بحسن التعامل مع المواطنين، وللتأكيد على ذلك واحترامًا لكرامة المواطن وحقوقه أنشأت وزارة الداخلية قطاعًا معنيًا بحقوق الإنسان من شأنه نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ودعم العلاقات الطيبة مع المواطنين، لأن الشرطة من الشعب ولن تستطيع الاستغناء عن الشعب ولن يستطيع الشعب الاستغناء عن أبنائه من رجال الشرطة.

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