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المصرية للمطارات: إعادة افتتاح مطار أسيوط أمام حركة الملاحة يوليو المقبل

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المصرية للمطارات: إعادة افتتاح مطار أسيوط أمام حركة الملاحة يوليو المقبل المصرية للمطارات: إعادة افتتاح مطار أسيوط أمام حركة الملاحة يوليو المقبل
تفقد الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم الأربعاء، مطار أسيوط الدولى، وذلك لمتابعة أعمال التطوير وتنفيذ الأعمال للمطار، مؤكدًا أن موعد إعادة افتتاح مطار أسيوط الدولى سيكون فى بداية شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء أعمال التجديدات".

وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن مطار أسيوط الدولى، سيبدأ العمل فى استقبال أول رحلة جوية 10 يوليو القادم، وذلك بعد توقف لمدة عام بشكل متواصل لإجراء صيانة ممراته، حيث تستعيد شركات الطيران الخطوط الإقليمية والداخلية لتشغيل رحلات طيران جديدة من وإلى مطار أسيوط الدولى.

من جانبه أكد المهندس أحمد الروبى، مدير مطار أسيوط الدولى، أنه تم تجديد الممر الرئيسى ورفع كفاءته وذلك بالنسبة لأعمال الرصف والأعمال الكهربائية الملحق بها الممر، كما تم كشط الرصف القديم وأعمال تجديد الإنارة وأعمال دهانات العلامات الملاحية.

جدير بالذكر إلى أنه تقرر إغلاق مطار أسيوط نهاية شهر يونيو من العام الماضى؛ لإجراء أعمال الصيانة في الممر الرئيسى والممرات الفرعية، بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه، وتم تحويل الرحلات القادمة والمتجهة للمطار إلى مطار سوهاج خلال تلك الفترة.


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