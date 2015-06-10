نصائح لتجنب تكرار "تنميل" الساق واليد

تنميل الساقين من أكثر الأعراض المزعجة التى تصيب الكثير منا، وهى عبارة عن شعور بالوخز فى الساقين والقدمين، نتيجة حدوث تشنج شديد فى أعصاب القدم أو اليد، لتعود بردة فعل سريعة تعبيرا عن هذا التشنج عبارة عن وخز أو ما يعرف بالتنميل، ونظرا لما تسببه من إزعاج يرغب الكثيرين فى تجنبها والوقاية منها ولذا ينصح الأطباء بعدة نصائح لتجنب الإصابة بالتنميل فى الساقين والقدمين.

الدكتور حامد سعد أخصائى العلاج الطبيعى والسمنة أكد على أن التنميل قد يصيب أى شخص، إلا أنه يزيد مع بعض العادات الخاطئة والحركات الجسدية غير الموفقة، كما أنه من السهل تجنب تكراره لفترات طويلة، ولذا يقدم أخصائى العلاج الطبيعى بعض النصائح الوقائية التى تجنب الشخص تكرار الإصابة بالتنميل فى الساقين واليدين أيضا :

-تجنب المكوث على وضعية قدم واحدة لفترة طويلة، كأن يترك الشخص قدمه على وضعية واحدة لمدة تزيد عن النصف ساعة على سيبل المثال.

>-تجنب وضع "الرجل على الرجل" لفترات طويلة لأنها تزيد من توقف سريان الدم فى الساقين ما يجعلهما عرضة أكثر للإصابة بالتنميل وتكرار نوباته.

>-تناول قدر جيد من المياه يوميا، وموزعة بشكل جيد على ساعات اليوم الواحد.

>-تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة والتى تحتوى على فيتامينات تقلل من نوبات التنميل.

>-تجنب وضع اليد تحت الخد أثناء النوم، لتفادى التنميل أثناء النوم.

>-الحركة المستمرة، وتجنب الجلوس الدائم أمام شاشات الكومبيوتر يساعد على الوقاية من التنميل.

>-ممارسة الرياضة أحد أهم أسباب تدفق الدم فى الجسم بشكل منتظم، مما يقلل التنميل.