عشان تستفيد من الماء.. اعرف كمياتها ومواعيد شربها السليمة

ولكن ما هى الكميات اللازمة من المياه ومواعيد تناولها على مدار اليوم؟

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والتوزيع المثالى لمواعيد تناول المياه كالآتى:

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الماء من أهم العناصر الضرورة لجسم الإنسان، ويشدد جميع الأطباء على تناول كميات محددة من المياه يوميا، حيث تساعد على تحسين أداء أعضاء الجسم كافة، كما يعد تناول المياه من أهم الوسائل لتنظيم الوزن وعلاج البدانة.>هذا ما يوضحه أخصائى السمنة والنحافة خالد يوسف قائلا: بداية يجب ألا تقل كمية المياه التى نتناولها يوميا عن لترين ونصف إلى ثلاثة لترات أو ما يوازى ثمانية أكواب سعة 250 مل أو 300 مل.>- كوبان قبل الإفطار وعلى الريق يوميا، حيث تعمل المياه فى تلك الفترة على تنقية الجسم من السموم وزيادة معدل الحرق، وبالطبع تساعد أعضاء الجسم على العمل بكفاءة عالية طوال اليوم، وهو ما يمنحنا شعورا باليقظة والنشاط، ويفضل أن يكون الماء بدرجة حرارة الجسم وأن لا يكون باردا أو مثلجا.

- كوبان قبل الوجبات الثلاثة الرئيسة يعملا على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من حالات الإمساك، كما يمنحا شعورا إضافيا بالشبع قبل تناول الطعام، وهو ما يحد من كميات الطعام المتناولة بدرجة كبيرة ويساعد على تنظيم الوزن.