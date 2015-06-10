"تعليم السويس": طالب ثانوية عامة مزق ورقة إجابته بعد ضبط بحوزته محمول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، أنه خلال امتحان اللغة الإنجليزية اليوم بالشهاد العامة الثانوية قام أحد الطلاب بلجنة السويس الإعدادية الجديدة بتمزيق ورقة إجابته قبل نهاية الوقت الرسمى للامتحان بدقائق اعتراضاً منه على كشف حيازته تليفون محمول داخل ملابسه.

كما اكتشف أحد الملاحظين فى لجنة شادية سلامة حيازة طالبة لجهاز محمول آخر حاولت استخدامه فى الغش وأجرت الشئون القانونية بالمديرية تحقيقاً فى الواقعتين.

وأضاف بيان صادر من مديرية التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، أنه فى سابقة جديدة على تاريخ أعمال الامتحانات ألقت الشرطة أثناء الامتحان القبض على أحد المواطنين أثناء تسلقه سور إحدى لجان شادية سلامة الثانوية مدعياً الرغبة فى استخدام دورة المياه داخل اللجنة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأختتم البيان مؤكدا أن أسئلة الأمتحان جاءت متضمنة كل محتوى المنهج ومتوافقة مع مستوى الطالب المتوسط .

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