مصدر أمنى: تفتيش لمزارع الدواجن وإجراء تحريات حول مالكيها بالغربية

أكد مصدر أمنى مسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطنى يقومون بعمل حصر شامل، وتفتيش لمزارع الدواجن والأرانب المنتشرة فى مراكز ومدن المحافظة لمعرفة نشاطها وتحديد هوية أصحابها، وإجراء التحريات حولهم وبيان عما إذا كانت مستأجرة من عدمه.

يأتى ذلك بعد أن شهدت قرية كفر ميت حواى مركز السنطة انفجار عبوة ناسفة فى ورشة تصنيع متفجرات بمزرعة أرانب، والتى أسفرت عن استشهاد أمين شرطة من قوة قسم الحماية المدنية بالسنطة إلى جانب اكتشاف ورشة تصنيع متفجرات أخرى بزفتى، والتحفظ على كميات كبيرة من أدوات التصنيع.