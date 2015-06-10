محافظ الغربية يجرى حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات القروية بالمحلة

أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، القرار رقم 505 بإجراء حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات القروية المحلية بمركز ومدينة المحلة.

وتضمن القرار نقل السيد غازى البهوتى مدير إدارة الرقابة والمتابعة إلى العمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، ومحمود عبد الفتاح شاهين مساعد رئيس المدينة لمساعد رئيس المدينة لأعمال الجراج، محمد عزت الشرقاوى من مساعد رئيس المركز إلى مساعد رئيس المدينة للوحدات القروية، نقل السيد خضر من رئيس الوحدة المحلية لقرية بشبيش إلى العمل رئيس الوحدة المحلية بصفط تراب، ونقل خالد أبو الفتوح السعود رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على إلى رئيس الوحدة المحلية لقرية شبرابابل، وسراج محمد الشورى رئيس الوحدة المحلية بشبرابابل إلى رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على، عبد الستار سلامة من موظف بالوحدة المحلية لقرية الهياتم رئيسا للوحدة المحلية لقرية بلقينا، حسام الدين السجاعى رئيس الوحدة المحلية لقرية بلقينا رئيسا للوحدة المحلية بالهياتم، مسعد وفا رئيس الوحدة المحلية بالهياتم إلى رئيس الوحدة المحلية بالعامرية، صبرى العزب أبو أمنة رئيس الوحدة المحلية بقرية العامرية رئيسا للوحدة المحلية لقرية البنوان، على إبراهيم متولى رئيس الوحدة المحلية للبنوان إلى رئيس الوحدة المحلية بالشهيدى، خليل أحمد بلال رئيس الوحدة المحلية لقرية المعتمدية رئيسا للوحدة المحلية لقرية نمرة البصل، سامى فاضل رئيس الوحدة المحلية لقرية سامول رئيسا للوحدة المحلية لقرية دمرو، محمد زكريا رئيس الوحدة المحلية بقرية نمرة البصل رئيسا للوحدة المحلية بالمعتمدية، عبد العاطى الفيومى رئيس الوحدة المحلية بصفط تراب رئيسا للوحدة المحلية بسامول، صفوت دوالى رئيس الوحدة المحلية بميت الليت هاشم رئيسا للوحدة المحلية لقرية محلة حسن، عبد المجيد كامل رئيس الوحدة المحلية لقرية دمرو رئيسا للوحدة المحلة ببشبيش، عزت أمين رئيس الوحدة المحلية لقرية الجابرية رئيسا للوحدة المحلية لقرية ميت الليت هاشم، عبد الرؤوف جمعة سكرتير الوحدة المحلية بالمعتمدية رئيسا للوحدة المحلية بقرية الجابرية.

كان اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة قد تقدم بطلب لإجراء تغييرات بين رؤساء الوحدات المحلية فى 31 مايو الماضى بناء على طلب المحافظ، وتم إرسال الكشوف لمحافظ الغربية الذى وافق على القرار.

>