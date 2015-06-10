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مدير أمن الأقصر لـ"اليوم السابع": 3 مسلحين نفذوا الهجوم على معبد الكرنك

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قال اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، مؤكداً أن الحادث نفذه 3 مسلحين إرهابيين كانوا بمحيط معبد الكرنك، وتواجدوا داخل كافيتريا منذ الصباح الباكر.

وأضاف: حاولت القوات القبض عليهم لدى خروجهم مترجلين بسرعة، فانفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعوها فى حقيبة أمام الكافيتريات، ولقى اثنان منهما مصرعهما وتبادل الآخر إطلاق النيران مع القوات وأصيب بطلقات نارية.

وأوضح مدير أمن الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحادث أسفر عنه إصابة رجل شرطة بحالة إغماء الرائد أحمد عزمى، كما أصيب 3 مواطنين آخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، ومصرع 2 إرهابيين وإصابة ثالث.

وتمكنت قوات الأمن من إطلاق النار على الإرهابى وإصابته بعدة رصاصات، وتم نقله بسيارة إسعاف تحت سيطرة قوات الأمن إلى مستشفى الأقصر الدولى، والذى لم يتم التأكد من وفاته من عدمه حتى الآن.

وأكد صاحب كافيتريا أنه لم يتعرض أى سائح للإصابة، وذلك لعدم تواجد أى سائحين فى هذا المكان وقت التفجير، وانتشار كثيف لقوات الأمن بعد وقوع الحادث، وأكد مصدر أمنى وجود انتشار كثيف لقوات الأمن بعد وقوع الحادث.

وينتشر عدد كبير من سيارات الإسعاف ورجال الشرطة داخل معبد الكرنك ومحيطه، للقيام بعمليات التمشيط الموسعة للمعبد والمنطقة المحيطة به بحثاً عن أى مواد متفجرة أخرى، قد يكون العناصر الإرهابية زرعوها بالمنطقة.

آثار الهجوم الإرهابي علي معبد الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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آثار الهجوم الإرهابي علي معبد الكرنك

الهجوم الإرهابي في باحة معبد الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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الهجوم الإرهابي في باحة معبد الكرنك

آثار القتلي داخل ساحة المعبد -اليوم السابع -6 -2015
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آثار القتلي داخل ساحة المعبد

هجوم 3 إرهابيين علي معبد الأقصر -اليوم السابع -6 -2015
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هجوم 3 إرهابيين علي معبد الأقصر

الشرطة تنتشر بمعبد الاقصر -اليوم السابع -6 -2015
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الشرطة تنتشر بمعبد الاقصر

مصرع 2 إرهابيين وإصابة آخر نفذوا الهجوم -اليوم السابع -6 -2015
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مصرع 2 إرهابيين وإصابة آخر نفذوا الهجوم

إصابة رجل شرطة في الحادث -اليوم السابع -6 -2015
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إصابة رجل شرطة في الحادث

إصابة 3 مواطنين بطلقات نارية -اليوم السابع -6 -2015
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إصابة 3 مواطنين بطلقات نارية

عمال الكافيتريات أصيبوا بطلقات نارية بالحادث -اليوم السابع -6 -2015
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عمال الكافيتريات أصيبوا بطلقات نارية بالحادث

الأمن يتبادل النيران مع إرهابي ثالث بعد مصرع 2 -اليوم السابع -6 -2015
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الأمن يتبادل النيران مع إرهابي ثالث بعد مصرع 2

حادث الهجوم الإرهابي علي معبد الأقصر -اليوم السابع -6 -2015
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حادث الهجوم الإرهابي علي معبد الأقصر

الأمن ينجح في إحباط محاولة إرهابي قتل المواطنين -اليوم السابع -6 -2015
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الأمن ينجح في إحباط محاولة إرهابي قتل المواطنين

آثار الهجوم علي معبد الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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آثار الهجوم علي معبد الكرنك

الامن ينتشر بمعبد الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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الامن ينتشر بمعبد الكرنك

معبد الكرنك يشهد هجوم إرهابي -اليوم السابع -6 -2015
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معبد الكرنك يشهد هجوم إرهابي

هجوم إرهابي علي معبد الكرنك ومصرع 2 إرهابيين -اليوم السابع -6 -2015
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هجوم إرهابي علي معبد الكرنك ومصرع 2 إرهابيين

إصابة عاملين بكافيتريات وماوطن بحادث الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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إصابة عاملين بكافيتريات وماوطن بحادث الكرنك

الأمن ينتشر بمحيط معبد الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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الأمن ينتشر بمحيط معبد الكرنك

رجال النيابة يعاينون آثار حادث الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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رجال النيابة يعاينون آثار حادث الكرنك

حادث معبد الكرنك والهجوم الإرهابي -اليوم السابع -6 -2015
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حادث معبد الكرنك والهجوم الإرهابي

معبد الكرنك يشهد تفجير إرها -اليوم السابع -6 -2015
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معبد الكرنك يشهد تفجير إرها


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