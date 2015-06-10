محافظ الإسكندرية: انتهاء مشروع إسكان "غيط العنب" نهاية العام الجارى

تفقد محافظ الإسكندرية، هانى المسيرى، مشروع الإسكان المخصص لتطوير العشوائيات بمنطقة غيط العنب، معلناً أن المشروع يتم من خلال أموال المتبرعين وتحت إشراف وتنفيذ الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وتصل تكلفته إلى نصف مليار جنيه، كما أشار إلى أن الانتهاء من المبانى الإنشائية سيتم فى آواخر العام الجارى.

وحول معايير تسليم الوحدات السكنية بالمشروع، أشار إلى أن الأولوية ستكون للأسر الأكثر احتياجا والقاطنين فى المساكن الآيلة للسقوط والأكثر خطراً، موضحاً أن المشروع يعتبر نموذجاً لتطوير العشوائيات، وسيتم تطبيقه فى عدد من المناطق بالإسكندرية والمحافظات الأخرى.

وأوضح أن المشروع يضم مبنى للتدريب المهنى ومستشفى ومعهدا تدريبيا ومعهد تمريض، مضيفاً أن الوحدات السكنية يتم تسليمها مجهزة بالكامل.