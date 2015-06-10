سياح يصرون على استكمال جولتهم بالأقصر ردا على حادث الكرنك

أصرعدد من السياح الروس والإنجليز على استكمال برنامجهم السياحى فى الأقصر، ورفضوا العودة إلى الغردقة ردا على حادث الكرنك الإرهابى.

وحصل "اليوم السابع" على مقاطع فيديو لسياح روس وإنجليز الجنسية مقيمين بفنادق مدينة الغردقة قاموا صباح اليوم برحلة يومية لزيارة معالم مدينة الأقصر، مؤكدين من داخل أحد مطاعم الأقصر على استكمال رحلاتهم داخل معابد المدينة دون تخوف.

وقال المرشد المرافق للفوج السياحى الروسى الإنجليزى من مدينة الغردقة إلى الأقصر إلى أن السياح واثقون فى الأمن المصرى، وحاولنا أن نعود بهم بعدما سمعنا عن ما حدث فى معبد الكرنك إلى مدينة الغردقة إلا أن السياح أصروا على استكمال رحلاتهم بالأقصر دون تخوف.

فيما أعلن ماجد القاضى أحد مديرى شركات السياحة المنظمة لرحلات يومية لمدينة الأقصر عن انطلاق عدد من الحافلات السياحية منذ الصباح الباكر إلى مدينة الأقصر فى زيارة يومية، مؤكدا على أننا عقب سماع أحداث معبد الكرنك قمنا بالاتصال على الفور بمرافقى الأفواج للاطمئنان على السياح فأكدوا أنهم جميعا بخير.

وأضاف القاضى لـ"اليوم السابع": طالبنا مرافقى الوفود العودة على الفور للغردقة مرة أخرى بالسياح إلا أنهم رفضوا ذلك مطالبين باستكمال رحلاتهم بمعابد مدينة الأقصر.

من ناحية أخرى كانت قد أعلنت غرفة شركات السياحة عن توقف الرحلات اليومية من مدينة الغردقة إلى الأقصر تعقيبا على أحداث معبد الكرنك لحين هدوء الأوضاع هناك.

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