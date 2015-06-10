إشارات تعرفك على جنس مولودك!

لا تترك جارتنا الثرثارة التي تستعين سيدتي وطفلك بتحليلاتها، أمراً إلا وتحشر أنفها فيه، وهي الآن متفرغة لمراقبة الحوامل، وتوقع مواليدهن من ذكر أو أنثى، حسب إشارات تظهر لها، وتأخذها بعين الاعتبار.

بنت

1 - إذا كان اتجاه شعر طفلك السابق عند منتصفه ناحية اليمين، فلا تصدقي حماتك اللئيمة إن عيّرتك أن مولودك القادم أنثى، لأنه ذكر بالتأكيد، أما إذا كان اتجاه شعر طفلك السابق ناحية الشمال فعليك تحمّل تعييرها لك، لأنك ستلدين أنثى.

2 – لا تصدقي شقيقة زوجك التي تعمل نفسها أمّ العريف، فهي كلّما رأت بطنك مرفوعاً إلى الأعلى تخبرك أن المولود ذكر، احذري حتى لا يسود وجهك هي فتاة.

3- إذا أصبح وجهك مدوراً وأحمر وجميلاً ، فلا بد أن المولودة بنت، ولا تطمعي بنفسك، لأن هذا الجمال سيزول بعد الولادة.

4 – إذا جاء وحامك على تناول الكثير من البيض، منتجات الألبان والخضروات، وكرهت الماكولات البحرية، والخبز، عصير الفواكه والشوكولا، أثناء الوحام، وأوهمك الناس أنك ستلدين ولداً، لا تصدقي تعرفين نفسك، كله دلع والمولودة بنت.

ولد

1 – إذا احمرّت قدماك وارتفعت درجات حرارتهما، فلا تتستري بالثرثرة التي تقول إن مولودك ذكر، لأن الجيران كلهم يعرفون السبب!

2 – إذا اتسعت حدقة عينيك حتى لو نظرت في المرآة لمدة دقيقة واحدة على الأقل، فلا تكذبي على نفسك بأنك ستنجبين ولداً. تعرفين أن أنفك أصبح أفطس، وخدّاك كتدويرة البطيخ. وهذا ما يؤرقك ويسبب لك الجحوظ.

3 - إذا أصبحت شاحبة، وكبيرة الأنف، لن تلدي ذكراً، وابتكري أساليب للفت نظر زوجك.

4 – إذا كان شعر ساقيك غزيراً، وحتى ذقنك، ينمو أسرع أثناء الحمل، فلا تتعللي أن المولود ذكر... فهذه جيناتك، ولتتذكري انظري إلى ذقن أمّك.