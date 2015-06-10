وزير التموين: الوزارة تدعم المشروع الوطنى .. وورش عمل لتنفيذه

إلتقي خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، وفد منظمة الحق لحقوق الإنسان، برئاسه نبيل أبو الياسين والمهندسة راويه أبوالقاسم، حيث ناقش حنفي آليات تنفيذ المشروع الوطني والذي تشارك فيه وزارة التموين.

ومن جانبها قالت المهندسة راوية أبو القاسم، نائب رئيس المنظمة، أن وزير التموين أبدي ترحيبه بالفكرة ووعد بتقديم الدعم الكامل للمشروع من خلال الوزارة، مشيرة إلى أن الوزير كلف مدير الإدارة المركزية للتجهيز لورش عمل لبدء تنفيذ المشروع بالتعاون مع المنظمة.

يذكر، أن المشروع الوطني يقوم بالتعاون بين القوات المسلحة والمنظمة وعدد من الجهات والوزارات والمحافظات، حيث يهدف إلى توصيل منتجات القوات المسلحة إلى المواطنيين بأسعار رمزية في كل المنافذ التابعة لوزارة التموين.