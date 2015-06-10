نصائح للبشرة في رمضان من عيادة "كايا"

ليس هنالك شهرٌ في السنة أجمل من رمضان المبارك، حيث تنعكس خصوصية هذا الشهر على الروح (كما تنعكس على البشرة)، فهو استراحةٌ ضروريّة للنظام الغذائي المشبع بالأغذية الدسمة والمشروبات الغازية طوال العام، وذلك عبر الامتناع لمدّة 30يومٍ عن تناول الطعام والشراب من شروق الشمس وحتى المغيب.

تأثير الصيام على البشرة...

من الرائع أنّ نرى حكمة الصيام وأهمّيته تستمرّ بالظهور. فاليوم قد تبّين بالفعل أنّ الصيام مفيدٌ لصحّة البشرة، حيث يساعد على تحسين حالات معيّنة مثل الأكزيما والصدفية.

لكن من المحتمل أن تبدو بشرتكِ أسوء مع بداية الصيام، وذلك قبل أن تبدأ بالتحسّن، إلّا أنّها فترةٌ مؤقتة تقوم البشرة خلالها بطرح السموم، مسبّبة بذلك بثوراً وعيوباً تزول سريعاً.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء بعد وجبة الإفطار، فذلك سيساعدكِ على طرد السموم بشكل أسرع، فضلاً عن الحفاظ على رطوبة البشرة خلال ساعات الصيف الطويلة والجافة.

اهتمّي بنوعية الطعام عند الإفطار، فالاقتصار على وجبتين خلال اليوم، إلى جانب شرب كميات قليلة من الماء، يتطلّب حرصكِ على تناول الطعام الصحّي بشكلٍ أفضل. ما يعني ابتعادكِ عن الدسم والحلويات والوجبات غير الصحيّة.

تستطيع السلطات المقرمشة والفواكه الطازجة اللذيذة خلال وجبتي الإفطار والسحور مساعدة الجسم على استعادة العناصر الغذائية الضرورية، التي فقدها خلال اليوم. احرصي أيضاً على تناول الطعام الغنيّ بالبروتين وفيتامينات A وC وD وE، فهي تحافظ على بشرتكِ ناعمة وجميلة، وبالأخصّ فيتامين A الذي يمتلك مفعولاً سحرياً للبشرة. ولا تنسي أنّ تعزّزي نظامكِ الغذائي بتناول كمياتٍ كافية من الجزر والخسّ والبقدونس والسبانخ، بالإضافة إلى الأسماك الزيتيّة كالسلمون والماكربل، فهي غنيّة بأوميغا-3، إلى جانب البطاطا والبطيخ والبرتقال والليمون.

عندما يحين موعد الإفطار، اشربي الكثير من الماء، فأنتِ بحاجة لشرب 2 لتر أو 8 أكواب يومياً على الأقل، للحفاظ على رطوبة الجسم، خصوصاً في هذه الحرارة المرتفعة. قومي برشف عصائر الفواكه الخضراء الطبيعية وشاي الأعشاب باستمرار، فهي تساعد على إنعاشكِ وتعديل حرارة جسدكِ خلال ساعات الصيف الطويلة الحارّة.

تذكّري بأنّ شهر رمضان المبارك، هو الوقت المناسب لتفتحي قلبكِ للعالم، وأن تمنحي جسدكِ وبشرتكِ الرعاية والاهتمام. إليكِ بعض النصائح سهلة التطبيق في المنزل للعناية بالبشرة، والتي ستؤمّن لكِ مظهراً مذهلاً عند حلول العيد.

نصيحة #1: استخدمي منظفاً لطيفاً للبشرة لإزالة الأوساخ والماكياج، واختاريه بعناية كي لا يسبّب الجفاف للبشرة.

نصيحة#2 : اختاري الكريمات المناسبة لنوع بشرتكِ، وقومي بوضع كريم غنيّ بحمض الهيالورونيك بعد تطبيق الكريم الأوّل مباشرةً. واحرصي على تدليك بشرتكِ بلطف عبر حركاتٍ دائرية تضمن امتصاصاً أفضل.

نصيحة#3: استخدمي الكريمات التي تحتوي على فيتامين C، فهي تحافظ على حيوية بشرتكِ.

نصيحة#4: امنحي منطقة حول العينين عنايةً خاصّة، وذلك باستخدام الكريمات المغذية، وتطبيقها بلطف عبر حركة دائرية بالأصابع. قومي بتبريد هذه الكريمات، فذلك يمنحك شعوراً رائعاً، ويعمل على تقليص الأوعية الدموية، ممّا يمنع الانتفاخات والهالات السوداء.

نصيحة#5: قومي بترطيب شفتاكِ بكريم غنيّ بفيتامين E، إلى جانب العسل وزبدة الكاكاو، وقومي بذلك مرتين يومياً على الأقل بعد الإفطار.

نصيحة#6: ضعي كمية كافية من واقي الشمس قبل مغادرتك المنزل إلى العمل.

وخلال تطبيق كل خطوات الرعاية المنزليّة التي ذكرناها، عليكِ بزيارة طبيبٍ مختصّ، فخبير الجلدية يستطيع إنعاش بشرتكِ بسهولة وتعزيز جمالها بشكلٍ أفضل قبل قدوم عيد الفطر.

كما نقدّم لكِ معرفتنا وخبرتنا الطويلة للعناية بالبشرة في "كايا"، أكبر مجموعة عيادات عناية بالبشرة في المنطقة، فبعد جلستكِ الاستشاريّة الأولى، سيعمل أخصائي الجلديّة على فحص بشرتك بدقّة، ومن ثم تحديد طريقة العناية المثالية بها خلال شهر رمضان بالتحديد.

نتمنى لكِ شهراً كريماً مليئاً بالخير والعطاء. ونحن على ثقة بقدرتكِ على العناية بنفسك، لتنعمي ببشرةٍ رائعة في العيد.

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