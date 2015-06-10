استنفارٍ بالبحرالأحمر بعد حادث معبد الكرنك‎

شهدت شوارع مدينة الغردقة، تواجداً أمنياً مُكثفاً، وتم رفع درجة الاستعداد بين جميع القوات، بمُختلف مدن المحافظة، وذلك عقب حادث معبد الكرنك الإرهابي، وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية، ومحيط المؤسسات الحكومية والشرطية والمنشأت السياحية والفندقية، إجراءات أمنية مُشددة، واستنفار أمني من جانب مديرية أمن البحر الأحمر، وشرطة السياحة.

وتم نشر 12 كمين أمني ومروري بالغردقة، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المُتحركة، والكمائن الأمنية الخارجة، وجابت سيارات مصفحة تابعة للأمن المركزي شوارع المدينة، بالإضافة إلى عدد من التمركزات بميدان عبدالمنعم رياض والدهار.

> وشهدت الأكمنة الأمنية الحدودية بالبحر الأحمر، استنفاراً وتأهباً أمنياً، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر، وباقي المحافظات من الزعفرانة شمالاً، وحتى الحدود المصرية.