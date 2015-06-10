التعليم: ضبط 19 حالة غش بالثانوية منها قلم بكاميرا وكتابة على "البنطلون"

أكد محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جملة محاولات الغش التى حدثت اليوم الأربعاء، أثناء اختبار طلاب الثانوية العامة، وصلت إلى 19 حالة غش، بدأت فى أكتوبر ودسوق بكفر الشيخ، موضحا أن هناك وسائل جديدة ظهرت اليوم فى الامتحانات، منها قلم بكاميرا فى لجنة بـ"6 أكتوبر"، وطالب كتب الإجابات على بنطلونه فى حوش عيسى بالبحيرة، وساعة سامسونج بأوسيم، وبلاك بيرى.

وأضاف محمد سعد، أن طلاب النظام الحديث اختبروا فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، وبالنسبة للإنجليزى اختبر 513 ألفا و270 طالبا وطالبة بعدد 1500 لجنة وألفان و110 طلاب فى اللغة الفرنسية وطالبين فى اللغة الألمانية بإجمالى 515 ألفا و380 طالبا.

وأضاف خلال مؤتمر الثانوية العامة الذى يعقد الآن بديوان عام الوزارة، وأوضح أن عدد الطلاب الذين اختبروا فى مادة الجغرافيا نظام قديم اختبر 32 طالبا فى 32 لجنة.

وأوضح محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تعاونا من مديريات الأمن فى سوهاج والإسماعيلية، موضحا أن الإدارة العامة للتوثيق، توصلت إلى 6 روابط تعمل على تغشيش طلاب الثانوية، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى الانتصار على هذه الحرب.

ونفى محمد سعد ما نشر أمس بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية، موضحا أنه كان هناك تواصل مع المطبعة السرية، وتم التأكد من عدم تسريب أى امتحان.

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