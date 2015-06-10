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المؤبد لـ7 متهمين بارتكاب أحداث عنف أمام النادى الأهلى فى الجزيرة

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المؤبد لـ7 متهمين بارتكاب أحداث عنف أمام النادى الأهلى فى الجزيرة المؤبد لـ7 متهمين بارتكاب أحداث عنف أمام النادى الأهلى فى الجزيرة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بمعاقبة 7 متهمين "غيابيًا" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بالضلوع فى أحداث العنف التى وقعت أمام النادى الأهلى العام الماضى.

فيما قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين من "الأحداث"غيابيًا بالسجن عشرة سنوات، إلى جانب إلزام جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كالتالى محمود شوقى، وأنس محمد، ومحمد رفعت السمان، وعمر فرحات أحمد، وأحمد رضا، ومحمد عبد العزيز، ومحمد حسن، بينما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة الأحداث الذين قضت المحكمة بالسجن عشرة سنوات فى حقهم كالتالى: إسلام وائل، وأحمد سليمان، وأحمد عثمان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم فؤاد سعيد محمد وجمعة عبداالغنى سعيد عويس وأحمد حسان المجندون بالأمن المركزى وقوات شرطة النجدة والمواطنيين من رواد النادى الأهلى، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم لحملهم عن الامتناع عن آداء عملهم، كما أسندت لهم تهمة مقاومة السلطات وتكدير السلم العام .

وقالت النيابة إن المتهمين سرقوا وآخرون اللوحات المعدنية خاصة بسيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية وأطلقوا النيران عمدًا فى مبانٍ ليست مسكونة ولا معدة للسكن "مظلة صالة رياضية بالنادى الأهلى".

وكذلك اتهمتهم النيابة العامة بإتلاف الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالتحقيقات، كما تعدوا على موظفين عموميين من أفراد الأمن المركزى وألقوا عليهم زجاجات حارقة "مولوتوف" محدثين إصاباتهم كما حازوا أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى.
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مصر 365