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"وسط البحر الأحمر" يتقدم بطلب لتخصيص أرض لبناء مجمع معاهد أزهرية

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"وسط البحر الأحمر" يتقدم بطلب لتخصيص أرض لبناء مجمع معاهد أزهرية "وسط البحر الأحمر" يتقدم بطلب لتخصيص أرض لبناء مجمع معاهد أزهرية

تقدمت أمانة حزب الوسط بالبحر الأحمر بطلب للواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر واللواء سعد الدين أمين السكرتير العام لتخصيص قطعة أرض بمنطقة السقالة لبناء مجمع معاهد أزهرية "رياض أطفال- ابتدائى- إعدادى – ثانوى".

وقال حزب الوسط فى بيان له، أن منطقة السقالة بالغردقة لا يوجد بها أى من معاهد التعليم الأزهرى وهى منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة، كما أن التعليم الأزهرى عليه إقبال كبير خاصة فى مرحلة رياض الأطفال.

وأبدى كثير من سُكان وأهالى منطقة السقالة، استعدادهم للمساهمة فى بناء هذا المُجمع لما فيه من خدمة للدين ولأبنائهم كما أنه سيوفر على العديد من أبناء المنطقة المُلتحقين بالتعليم الأزهرى مشقة الانتقال من السقالة للدهار لتحصيل دروسهم، حيث إن جميع المعاهد الأزهرية فى منطقة الدهار.
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