موجز أخبار مصر للساعة1.. وفاة 2 وإصابة 5 فى انفجار معبد الكرنك

تعليقات (2)
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الجماعة الارهابية
بواسطة: zizoبتاريخ: الأربعاء، 10 يونيو 2015 01:51 م
الجماعة الارهابية خسارتها الحقيقية ليست الحكم الذى زال وانما خسارتهم الحقيقية هو الشعب واقصد هنا المواطن العادى الذى ليس لة انتماء سياسى معين بل انتمائة الوحيد للقمة الخبز الذى يطعم بها اولادة ..الهدف من العمل الجبان هو ضرب السياحة لكن كلاب الارهاب لم يفكروا او انهم لا يهمهم ان فية بيوت مفتوحة فى جنوب الصعيد على السياحة انتم بتعادوا الشعب يا اغبياء
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اجراءت رادعه
بواسطة: صادقبتاريخ: الأربعاء، 10 يونيو 2015 01:37 م
لابد.ان يتخذ اجراءات رادعه فمثلا اسرائيل تهدم منازلهم لترحل اسرهم وبذلك.يعرفون تبعات اجرامهم وبانه سيطال زويهم