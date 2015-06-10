ننفرد بأولى صور لأحد الإرهابيين المتورطين فى حادث معبد الكرنك بالأقصر

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أولى صور لأحد العناصر الإرهابية المنفذين لحادث الهجوم الإرهابى على معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، والذى لقى مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بساحة المعبد.

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