السيسى يوقع على اتفاقيات التكتلات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ

وقع الرئيس عبد الفتاح السيىسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، ونائب رئيس تنزانيا على وثيقتى إعلان شرم الشيخ واتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة، التى تضم السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا"، وتجمع اتحاد شرق إفريقيا، وتجمع تنمية الجنوب الإفريقى "السادك".

وتشارك فى هذه القمة 25 دولة من التكتلات الثلاث هى: مصر وإثيوبيا وإريتريا وكينيا ومالاوى وموريشيوس ورواندا وسيشل والسودان وجيبوتى وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا وأنجولا وجنوب إفريقيا وسوزازيلاند وتنزانيا وموزمبيق وبوروندى وجزر القمر والكونجو الديمقراطية ومدغشقر، ويبلغ تعداد سكانها 625 مليون نسمة بما يمثل 57% من إجمالى عدد سكان إفريقيا.

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