القبض على أمين شرطة بالبحيرة نشر "اليوم السابع" فيديو له أثناء تقاضيه رشوة

نجحت قبل قليل الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث فى القبض على أمين شرطة ظهر فى فيديو نشر عبر موقع "اليوم السابع" حال تقاضيه رشوة من أحد المواطنين.

البداية كانت حينما نشر موقع "اليوم السابع" فيديو مدته 3 دقائق يظهر فيه شخص وهو يتفاوض مع أحد أفراد الخدمة السرية المعينين بأحد الأكمنة على دفع رشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له.

ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة بنشر الفيديو على جميع وحدات المباحث بالمديرية، وقد أسفرت جهود رجال المباحث عن كشف هوية المتهم الذى يظهر فى الفيديو وتبين أنه يدعى "إبراهيم.م.ن" أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز كوم حمادة والمعين خدمة بكمين التوفيقية دائرة المركز، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5425 إدارى المركز وباشر المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة التحقيقات مع المتهم.

ومن جانبه قال اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقا على الواقعة، إن هذه التجاوزات والتصرفات فردية وليست منهج عمل، مضيفًا أن لديهم توجيهات من السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتصدى لمثل هذه التصرفات التى تسىء إلى جهاز الشرطة، لافتا أنه وفى حالة ثبوت أى تجاوز من أى شرطى فإنهم على الفور يقومون بمحاسبته وفقا للقانون ، ودائمًا توجيهات قيادتهم وتوجيهاتهم للضباط والأفراد بحسن التعامل مع المواطنين، وللتأكيد على ذلك واحترامًا لكرامة المواطن وحقوقه أنشأت وزارة الداخلية قطاعًا معنيًا بحقوق الإنسان من شأنه نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ودعم العلاقات الطيبة مع المواطنين، لأن الشرطة من الشعب ولن تستطيع الاستغناء عن الشعب ولن يستطيع الشعب الاستغناء عن أبنائه من رجال الشرطة.



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