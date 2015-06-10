طالب يقفز من شباك اللجنة بمدرسة ثانوى بالخانكة بعد ضبطه متلبسا بالغش

شهدت مدرسة البولاقى للبنات بالخانكة واقعة مؤسفة أثناء امتحانات الثانوية العامة؛ حيث قفز أحد الطلاب باللجنة من شباك الدور الأرضى والهرب من على سور المدرسة خارج اللجنة عقب ضبطه متلبسا بالغش فى امتحان اللغة الإنجليزية وفر هاربا.

تبين أن الواقعة الأولى فى الخانكة عندما تلقت غرفة العمليات بلاغا من رئيس لجنة مدرسة البولاقى بنات الثانوية بالخانكة بقيام الطالب عبد المنعم محمد عبد المنعم صالح بالصف الثالث الثانوى، بالقفز من الدور الأرضى باللجنة 27 بالمدرسة والهروب عقب ضبطه متلبسا بالغش فى مادة اللغة الإنجليزية، وضبط بحوزته جهاز متقدم للغش الإلكترونى عبارة عن كارت فيزا به شريحة محمول وعلى هيئة تليفون محمول مما تسبب فى حالة من الهرج والمرج فى اللجنة، كما ضبط بحوزته ورقة "برشام غش" بلعها فور ضبطه.

وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية وتبين أن مسئولى اللجنة حرروا محضر غش للطالب، فغافل المسئولين وهرب من اللجنة، وأخطرت النيابة لعرض الجهاز المضبوط عليها، وجار تكثيف الجهود لضبطه للتحقيق معه وكشف ملابسات الواقعة.

وفى كفر شكر تعرضت الطالبة إيمان أبو المعاطى بلجنة امتحانات الثانوية بمدرسة كفر شكر الإعدادية لحالة إغماء، حيث تم استدعاء الإسعاف فور الحادث ونقلها للمستشفى وإجراء الإسعافات اللازمة لها.

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