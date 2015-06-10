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26 دولة إفريقية بينها مصر توقع اتفاقية التجارة الحرة بشرم الشيخ

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26 دولة إفريقية بينها مصر توقع اتفاقية التجارة الحرة بشرم الشيخ 26 دولة إفريقية بينها مصر توقع اتفاقية التجارة الحرة بشرم الشيخ
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الزعماء الأفارقة على وثيقة اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث (الكوميسا، السادك، وتجمع شرق أفريقيا)، والتى تتضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الـ26 لهذه التكتلات الاقتصادية وتحرير التجارة بينها بحلول عام 2017، كما وقع الزعماء على إعلان شرم الشيخ تتويجا لأعمال القمة التى تستضيفها بهذه المناسبة.

ووقع على الاتفاقية رئيس زيمبابوى روبرت موجابي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايله ماريان ديسالين، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا محمد غريب بلال.
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