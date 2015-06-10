«التضامن» و«رسالة» ينسقان لتوزيع المساعدات للأسر الفقيرة في رمضان

إتفقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن والشئون اﻻجتماعية، مع جمعية رسالة والجمعيات الخيرية الكبري، على تشكيل وحدة تنسيقية بين الوزارة والجمعيات خلال شهر رمضان، لتوزيع السلع والمساعدات والوجبات على اأسر الفقيرة في جميع محافظات مصر، كما إتفقت الوزارة والجمعيات على وضع خطة لضمان تغطية كافة محافظات مصر بالمساعدات والشنط الرمضانية.

ومن جانبه قال محمود الأمير المتحدث باسم جمعية رساله، أن إجتماع الجمعيات مع وزيرة التضامن، جاء تلبية لدعوتها، حيث ناقش الإجتماع خطط عمل الجمعيات الأهلية لمعرفة آليات توزيع المساعدات علي الفقراء فى شهر رمضان، والتنسيق بين الجمعيات لعدم تركيز المساعدات فى منطقة دون الاخرى، وطُلب من كل جمعية تقريراً وافياً بخططهم للمساعدات فى رمضان من حيث الكم والتوزيع الجغرافى ولضمان توسيع قاعدة التوزيع في المناطق الفقيرة.

وأكد الأمير أنه سيتم تنسيق ورش عمل بين الجمعيات لتوحيد بيانات الحالات المستحقه للمساعدات حتى لا يحدث إزدواجية وتكرار للمساعدة وتحرم بعض الأسر منها، مشيراً إلى مشاركة الجمعيات الخيرية ومنها رسالة، ومصر الخير، والأورمان، سيساهم في إنتشار واسع في مختلف المحافظات.

وأكد اأمير أن جمعية رسالة تجهز مفاجآت سارة للمواطنين خلال شهر رمضان، ومنها يوم الكساء الذي سيتم تنظيمه على مدار 20 يوما خلال شهر رمضان، بكافة المحافظات علاوة على توزيع الوجبات والمساعدات التي سيتم اإعلان عنها في القريب العاجل.